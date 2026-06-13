На Куликовом поле с размахом прошел фестиваль «Богатырская сила» Фото: Алексей ФОКИН.

Завершился он шоу сценического экстрима

В День России на Куликовом поле состоялся фестиваль «Богатырская сила», объединивший историю, спорт и творчество. Сражение 1380 года стало фундаментальным событием, когда русские княжеские дружины впервые выступили как единая сила, заложив основы Российского государства. В 2030 году будет отмечаться 650-летие битвы, и в регионе ведется масштабная подготовка к юбилею.

В программе праздника был турнир тяжелоатлетов, сеанс одновременной игры в русские шашки от международного гроссмейстера Арсения Цынова, стрельба из лука, метание копья, старинные игры на «Епифанском подворье», гастрономические состязания и детские площадки. Завершился день шоу сценического экстрима и патриотическим концертом.

0+