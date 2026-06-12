С начала года из Тульской области выдворили 257 нелегальных мигрантов. Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области продолжает исполнять решения судов о принудительном выдворении из страны граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Сотрудники ведомства обеспечивают соблюдение миграционного законодательства и выдворяют нарушителей за пределы Российской Федерации.

За период с начала июня 2026 года приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов уже осуществили выдворение 14 нелегалов, привлеченных к ответственности по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях. Все эти люди проживали и вели трудовую деятельность на территории региона, не имея при себе документов, подтверждающих законное право на пребывание и трудоустройство в России.

Процедура выдворения проходит под строгим контролем. Сотрудники силового блока регионального УФССП лично сопровождают иностранных граждан до пунктов пропуска через государственную границу в столичных аэропортах, откуда они отправляются обратно на родину.

Всего с начала 2026 года из Тульской области были принудительно выдворены 257 нарушителей миграционного законодательства. Среди них оказались граждане самых разных стран, включая Индию, Судан, Нигерию, Ливию, Кубу, Вьетнам, а также ряд государств ближнего зарубежья — Узбекистан, Таджикистан, Армению, Туркменистан, Кыргызстан и Молдову.