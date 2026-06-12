Тульский «Арсенал» проведет 4 контрольных матча в рамках предсезонной подготовки. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский «Арсенал» официально стартовал с подготовки к предстоящему футбольному сезону. После непродолжительного отпуска игроки прошли обязательное медицинское обследование и собрались на клубной базе, которая станет единственным местом проведения занятий. На текущем этапе спортсмены занимаются по усиленной программе с 2 тренировками в день.

На данный момент наставники не могут работать со всеми футболистами. Даниил Плотников, Эдарлин Рейес и Милош Брнович все еще находятся в расположении национальных сборных своих государств. По аналогичной причине к коллективу пока не присоединился и новое приобретение Давид Давидян. При этом остальные недавно подписанные игроки, включая Илью Жигулева, Ивана Енина, Рашида Магомедова и Кирилла Гоцука, уже полноценно влились в тренировочный процесс и осваиваются с новыми партнерами.

В рамках подготовительного этапа руководство клуба запланировало проведение 4 товарищеских встреч. 3 из них пройдут на домашнем стадионе: 17 июня оружейники примут ульяновскую Волгу, 21 июня сыграют с костромским Спартаком, а 27 июня встретятся с Велесом. Завершающим аккордом предсезонки станет выездной поединок, который состоится 3 июля против ЦСКА.