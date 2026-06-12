Суд обязал мошенницу вернуть 600 тысяч рублей обманутой тульской пенсионерке. Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты прокуратуры Зареченского района Тулы изучили материалы уголовного дела о хищении сбережений 74-летней местной жительницы. В сентябре 2023 года на мобильный телефон пожилой женщины позвонили неизвестные. Они ввели потерпевшую в заблуждение, сообщив о якобы совершенном ее родственником дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим. Лжесобеседники убедили пенсионерку, что для проведения срочной операции требуются деньги.

Поверив в легенду, женщина передала прибывшему курьеру 600 тысяч рублей. Злоумышленник оперативно перевел похищенные средства на банковский счет, подконтрольный мошенникам. По данному факту следственный орган возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В процессе следственных мероприятий оперативники вычислили соучастницу преступления. Ей оказалась тулячка, выступившая в роли дроппера и предоставившая свой счет для перевода украденых денег.

Чтобы защитить имущественные права обманутой пенсионерки, прокурор Зареченского района обратился в суд. Надзорное ведомство подало исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения с владелицы счета. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и обязал дроппера вернуть незаконно полученные средства.