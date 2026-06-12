Подростки Тульской области получат паспорта в День России. Фото: Алексей ФОКИН.

В День России по всей Тульской области состоится масштабная патриотическая акция «Мы – граждане России», организованная активистами Движения Первых.

В рамках этого мероприятия во всех без исключения муниципалитетах региона пройдут торжественные церемонии вручения главного документа гражданина страны. Паспорта получат 14-летние подростки, которые уже успели проявить себя и добиться значимых успехов.

Главными критериями для отбора кандидатов стали высокие достижения в образовательном процессе, спортивные победы, а также активное участие в общественной жизни и волонтерских проектах.