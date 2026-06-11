Четверо жителей Щекино обвиняются в мошенничестве при получении субсидий на бизнес. Фото: Алексей ФОКИН.

Следователи Щекинского межрайонного следственного отдела возбудили сразу четыре уголовных дела по фактам хищения государственных средств. Фигурантами расследования стали трое мужчин и одна женщина, являющиеся местными жителями. Им инкриминируется мошенничество при получении выплат, что квалифицируется по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, злоумышленники разработали хитрую схему обогащения за счет казны. Все четверо обратились в органы социальной защиты населения и предоставили заведомо ложные сведения о планах открыть собственное дело. Поверив в искренность граждан, государственные органы одобрили их заявки и выделили финансовую поддержку в размере 350 тысяч рублей каждому.

Однако на практике никто из получателей субсидий даже не пытался вести предпринимательскую деятельность. Все перечисленные из бюджета средства были моментально потрачены на личные потребности, что нанесло государству ущерб в крупном размере. В настоящее время следователи продолжают собирать доказательную базу и предпринимают все необходимые шаги для возврата похищенных денег в казну. В скором времени всем четверым подозреваемым будет официально предъявлено обвинение в совершенном преступлении.