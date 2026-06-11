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НовостиСпорт11 июня 2026 14:37

Тульский велотрек примет первенство России и Всероссийские соревнования

Юные спортсмены будут бороться за награды в 8 дисциплинах на протяжении 6 дней
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульский велотрек примет первенство России и Всероссийские соревнования.

Тульский велотрек примет первенство России и Всероссийские соревнования.

Фото: Алексей ФОКИН.

С 15 по 20 июня на базе тульского велотрека состоится масштабное спортивное событие. Площадка примет первенство России и всероссийские соревнования по велоспорту на треке. За медали и награды поборются юные спортсмены, среди которых будут как юноши, так и девушки.

Программа соревнований получится максимально насыщенной. Велогонщики разыграют комплекты наград сразу в 8 различных дисциплинах. Участники и зрители увидят гит на 500 метров с места и гит на 200 метров с ходу, а также гонку преследования в парах. Кроме того, в соревновательный график включены классический спринт, скретч, кейрин, гонка с выбыванием и групповая гонка по очкам.

Ежедневные заезды будут проходить в две смены. Начало утренних стартов запланировано на 10:00, а вечерние заезды будут даваться в 16:00.