Тульский велотрек примет первенство России и Всероссийские соревнования. Фото: Алексей ФОКИН.

С 15 по 20 июня на базе тульского велотрека состоится масштабное спортивное событие. Площадка примет первенство России и всероссийские соревнования по велоспорту на треке. За медали и награды поборются юные спортсмены, среди которых будут как юноши, так и девушки.

Программа соревнований получится максимально насыщенной. Велогонщики разыграют комплекты наград сразу в 8 различных дисциплинах. Участники и зрители увидят гит на 500 метров с места и гит на 200 метров с ходу, а также гонку преследования в парах. Кроме того, в соревновательный график включены классический спринт, скретч, кейрин, гонка с выбыванием и групповая гонка по очкам.

Ежедневные заезды будут проходить в две смены. Начало утренних стартов запланировано на 10:00, а вечерние заезды будут даваться в 16:00.