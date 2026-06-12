Тепло и небольшие дожди: прогноз погоды в Тульской области на День России. Фото: Алексей ФОКИН.

В праздничный день 12 июня жителей Тульской области ожидает теплая летняя погода. Самые комфортные условия сложатся в утренние часы, когда столбики термометров покажут +19 градусов. К обеду воздух прогреется до +26 градусов.

Однако синоптики предупреждают о возможных осадках в дневное и вечернее время. Согласно прогнозу, с полудня до 18:00 ожидаются небольшие дожди.

Ветер в течение дня будет умеренным, его скорость составит до 4 м/с. Атмосферное давление останется стабильным на уровне 745-747 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет варьироваться от 49% в самые теплые часы до 77% в утреннее время.