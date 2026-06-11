За неделю в Тульской области клещи укусили 261 человека. Фото: Алексей ФОКИН.

Только за последние 7 дней к медикам за помощью после атак паразитов обратились 261 житель региона, среди которых 65 несовершеннолетних. Статистика показывает, что чаще всего люди сталкиваются с опасными насекомыми на садовых участках, на которые приходится 43,9% всех случаев. Также высокий риск подцепить паразита во дворах многоэтажек (18,9%) и на территориях частных домовладений (14,3%). При посещении лесов регистрируется 7,9% обращений, на кладбищах — 5,3%, а на прочих территориях — 9,7%.

Специалисты аккредитованных лабораторий региона регулярно проверяют паразитов на наличие возбудителей опасных заболеваний. С начала наблюдений было проанализировано 1318 особей, снятых непосредственно с людей, а также 230 клещей из природной среды. Результаты тестов выявили, что 22,5% исследованных экземпляров инфицированы боррелиями.

В целом с 04.03.2026 во всех муниципалитетах Тульской области зафиксировано 1299 случаев присасывания клещей, включая 309 детей. Данный показатель на 2% превышает статистику аналогичного периода 2025 года, когда было зарегистрировано 1268 обращений.