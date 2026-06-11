В Тульской области вынесен приговор вербовщику диверсантов для подрыва объектов РЖД. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего жителя региона. Мужчина признан виновным в содействии диверсионной деятельности, что квалифицировано по части 1 статьи 281.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно установленным следствием обстоятельствам, 4 декабря 2025 года фигурант дела решил привлечь своего знакомого к преступной деятельности. Используя популярный мессенджер, он предложил приятелю совершить поджог релейных шкафов на станции Московской железной дороги. Для реализации задуманного вербовщик отправил соучастнику точные координаты объекта, его фотографии и подробную инструкцию по организации поджога, пообещав денежное вознаграждение за успешное выполнение задачи. Однако его знакомый категорически отказался участвовать в противоправных действиях.

Пресечением незаконной деятельности молодого человека занимались сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности. Благодаря их работе акт диверсии был предотвращен.

Суд, полностью согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил вербовщику суровое наказание. 25-летний туляк проведет за решеткой 10 лет. Первые 2 года срока он отбудет в тюремном учреждении, а оставшуюся часть наказания проведет в исправительной колонии строгого режима.