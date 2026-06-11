В Тульской области сохранится жара до +32 градусов на День России

В Тульской области сохранится жара и 4 класс пожароопасности. Фото: Алексей ФОКИН.

По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 и 13 июня 2026 года в отдельных районах региона сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Кроме того, 12 июня область накроет сильная жара, столбики термометров поднимутся до отметок 30-32 градуса.

В связи с экстремальными погодными условиями сотрудники МЧС России напоминают о необходимости строгого соблюдения мер безопасности. Категорически запрещено использовать открытый огонь вблизи жилых построек, кустарников и сухой растительности. Пал травы крайне опасен, так как пламя моментально распространяется и становится неуправляемым. При отдыхе в лесных массивах требуется неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, а владельцам частных домов рекомендуется всегда иметь под рукой первичные средства пожаротушения, такие как огнетушитель или емкость с водой.

Чтобы избежать проблем со здоровьем в период аномальной жары, спасатели рекомендуют носить легкую одежду из натуральных хлопчатобумажных тканей, хорошо пропускающую воздух. Следует отказаться от тяжелых физических нагрузок, передвигаться не спеша и как можно чаще находиться в тени. Крайне важно поддерживать водный баланс организма, употребляя достаточное количество жидкости, в частности минеральную воду без газа.

Отдыхающим у водоемов напоминают, что купаться разрешено только на официальных, оборудованных пляжах. Заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. При возникновении любых чрезвычайных ситуаций или происшествий необходимо незамедлительно сообщать о них в Единую службу спасения по номеру 112.