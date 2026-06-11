Состав тульского «Арсенала» покинули пять футболистов. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский «Арсенал» официально объявил о расставании сразу с пятью игроками. Команду покинули три игрока обороны, один полузащитник и голкипер, выступавшие за оружейников в последних сезонах.

Линию обороны покинули Эрвинг Ботака, Артем Попов и Александр Пуцко. 27-летний Эрвинг Ботака защищал цвета туляков с осени 2023 года, успев провести 65 поединков, в которых отличился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. 33-летний Артем Попов, являвшийся вице-капитаном коллектива, пополнил состав летом 2023 года. За это время он принял участие в 77 матчах, забил два гола и отдал пять голевых передач. 33-летний Александр Пуцко подписал контракт с оружейниками перед стартом минувшего сезона, сыграв в 19 встречах и отметившись одним точным ударом.

Среднюю линию также покинул 27-летний Алан Цараев, ставший игроком тульского коллектива летом 2024 года. На его счету 59 проведенных матчей, четыре забитых мяча и шесть результативных передач. Вратарскую позицию покинул 25-летний Дэвид Сангаре, заключивший соглашение с клубом в 2024 году. Голкипер появился на поле в трех поединках чемпионата и Кубка страны, в двух из которых сумел сыграть на ноль.