Тульские полицейские перехватили курьера мошенников и вернули женщине 300 тысяч рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Тульской области взяла на контроль расследование уголовных дел о мошенничестве, совершенных в период с 3 по 9 июня 2026 года. За этот короткий промежуток времени от действий интернет и телефонных аферистов пострадали 23 жителя региона. Общий объем похищенных у граждан денежных средств превысил 16 млн рублей. Злоумышленники традиционно использовали мобильную связь и популярные мессенджеры. Неизвестные представлялись сотрудниками Банка России или правоохранительных органов, пугали людей подозрительными операциями по счетам и убеждали перевести накопления на так называемые безопасные счета.

По схожей схеме действовали аферисты в отношении жительницы Одоевского района. Женщина получила звонок в мессенджере от лжесотрудников полиции. Неизвестные сообщили ей о якобы происходящем мошенничестве и убедили передать наличные курьеру для последующего внесения на безопасный счет. Поверив в легенду, потерпевшая сняла в банке 300 тысяч рублей и передала их встретившемуся человеку. После получения денег псевдокурьер скрылся, а обманщики перестали выходить на связь.

Благодаря оперативному обращению в полицию стражи порядка быстро вычислили местонахождение курьера и изъяли похищенные средства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.