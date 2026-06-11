Прокуратура через суд вернула жителям доступ к берегам двух рек в Кимовском районе. Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты Кимовской межрайонной прокуратуры провели проверку соблюдения земельного и водного законодательства на территории района. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что два земельных участка, находящихся в частной собственности, частично расположены в пределах береговых полос рек Сухая Табола и Мокрая Табола. Согласно действующему законодательству, эти территории должны оставаться в свободном доступе для всех граждан. Общая площадь захваченных участков превысила 6000 квадратных метров.

Чтобы восстановить права неопределенного круга лиц на свободный доступ к водным объектам, межрайонный прокурор обратился в суд. В исковых заявлениях надзорное ведомство потребовало истребовать из незаконного владения части земельных участков, которые находятся в границах береговых полос указанных рек.

Судебная инстанция полностью удовлетворила требования прокурора. Теперь освобожденные территории вновь станут общедоступными. Исполнение судебного решения находится на особом контроле сотрудников прокуратуры.