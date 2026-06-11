В Туле женщина истязала малолетнего сына вместе с мужем. Фото: Алексей ФОКИН.

Следователи Зареченского округа Тулы ведут расследование уголовного дела о жестоком обращении с ребенком в семье. Фигурантами производства стали 38-летняя мать и ее 39-летний супруг. Им инкриминируется истязание несовершеннолетнего, что подпадает под действие соответствующей части статьи 117 УК РФ.

По предварительным данным, родители регулярно подвергали своего шестилетнего сына жестоким физическим и психологическим пыткам, систематически нанося ему побои. В настоящее время пострадавший мальчик и его четверо братьев изъяты из этой семьи. Все дети помещены в профильные специализированные учреждения, где им оказывают необходимую помощь и поддержку.

В ходе следственных мероприятий были получены неопровержимые доказательства вины женщины, после чего ей было официально предъявлено обвинение. Ранее аналогичная мера процессуального принуждения была применена к ее супругу. По ходатайству следователя оба подозреваемых заключены под стражу. Сейчас правоохранительные органы продолжают работу по выявлению всех обстоятельств и причин, способствовавших совершению этого тяжкого преступления.