Тулячка завоевала бронзу на чемпионате ЦФО по боксу. Фото: Алексей ФОКИН.

В подмосковных Химках стартовал чемпионат Центрального федерального округа по боксу. Турнир среди мужчин и женщин проходит на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка, а завершатся соревнования 13 июня. Возглавляет команду Тульской области старший тренер сборной региона Андрей Зайцев.

Отличилась на этих соревнованиях представительница Тульского региона Виктория Федорова. На стадии 1/4 финала в весе до 57 кг она одержала убедительную победу над спортсменкой из Костромской области, добившись успеха за явным преимуществом. Этот результат позволил ей пробиться в полуфинал.

В борьбе за выход в финал в той же весовой категории тульская боксерша встретилась с соперницей из Московской области. Поединок получился напряженным, однако по его итогам Виктория Федорова уступила подмосковной спортсменке.