Водитель автомобиля Lada госпитализировали в больницу после ДТП в Кимовском районе. Фото: Алексей ФОКИН.

Вечером 10 июня на территории Кимовского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария была зафиксирована в 19:15 на 117 километре автомобильной трассы «Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая».

По предварительной информации, 52-летний мужчина, управлявший автомобилем Lada 21070, решил выполнить поворот налево. Водитель не предоставил преимущество в движении транспортному средству, следовавшему во встречном направлении. Из-за этого произошло столкновение с машиной Chevrolet KLAN, под управлением 22-летнего молодого человека.

В результате аварии различные травмы получил водитель отечественного автомобиля. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.