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НовостиПроисшествия11 июня 2026 9:47

Десятилетний мальчик попал под колеса автомобиля Citroen на улице Литейной в Туле

Ребенку потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
Десятилетний мальчик попал под колеса автомобиля Citroen на улице Литейной в Туле.

Десятилетний мальчик попал под колеса автомобиля Citroen на улице Литейной в Туле.

Фото: материалы пресс-служб.

10 июня в Туле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Авария случилась в 19:15 в районе дома №28 по улице Литейной.

По предварительным данным, 54-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Citroen C-Crosser, совершил наезд на юного пешехода. Пострадавшим оказался десятилетний мальчик. Выяснилось, что ребенок переходил дорогу в неустановленном для этого месте, однако этот участок находился в непосредственной близости от пешеходного перехода и хорошо просматривался.

В результате столкновения мальчик получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшему оперативно была оказана необходимая медицинская помощь.