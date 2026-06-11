Медицинские учреждения Тульской области перейдут на праздничный режим работы. Фото: Алексей ФОКИН.

В период июньских праздников медицинские организации Тульской области будут оказывать помощь жителям региона по особому расписанию. Городские и районные поликлиники примут пациентов 12 и 14 июня с 9:00 до 15:00, а 13 июня будут работать с 8:00 до 18:00. В эти часы во всех амбулаториях дежурят врачи, функционируют кабинеты неотложной помощи, принимаются вызовы на дом, а также работают отделения флюорографии и рентгенографии.

Областные специализированные учреждения, включая детскую областную больницу, клинико-диагностический центр, кардиодиспансер, психиатрическую больницу, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, центры медицинской профилактики, реабилитации и борьбы со СПИД, также принимают пациентов по единому графику: 12 и 14 июня с 9:00 до 15:00, 13 июня с 8:00 до 18:00.

Стоматологическая помощь в праздничные дни оказывается в отделениях областной стоматологической поликлиники, подробное расписание которых опубликовано на официальном сайте учреждения. С 12 по 14 июня круглосуточная неотложная стоматологическая помощь доступна в Горбольнице №7 Тулы по адресу улица Тимирязева, 97А, с 15:00 до 9:00 следующего дня.

Травматологическая помощь оказывается без перерывов. Взрослые травмпункты в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина на улице Первомайская, 13, и в Горбольнице №11 на улице Чаплыгина, 13, а также детский травмпункт в Тульской детской областной клинической больнице на улице Бондаренко, 39, функционируют круглосуточно.

Льготные лекарственные препараты в аптеках региона будут отпускаться в обычном режиме на протяжении всех праздничных дней. Скорая медицинская помощь работает без изменений, вызовы бригад принимаются по телефонам 103 и 112.

Для людей с инвалидностью продолжает курсировать социальное такси. Заявки на поездки по Тульской области принимаются за 2-10 рабочих дней, а для поездок за пределы региона, в федеральные медицинские и санаторно-курортные учреждения, на вокзалы и аэропорты в радиусе 200 километров от границ области, за 5-10 рабочих дней.

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области по номеру 8-800-4444-003 работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Записаться на прием к специалисту или вызвать врача на дом можно через центр записи по телефонам 8-800-450-33-03 и +7(4672)33-83-77, которые работают по графику медицинских организаций. Автоматический робот принимает обращения и записывает пациентов на прием в режиме 24/7.