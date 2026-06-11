В Туле на улице Кутузова несовершеннолетний водитель питбайка сбил мальчика на велосипеде. Фото: материалы пресс-служб.

В Туле на улице Кутузова днем 10 июня произошло ДТП с несовершеннолетним пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального Упарвления ГИБДД.

- 14-летний мальчик, не имея права на управление транспортными средствами, управляя питбайком Racer TRX 125, совершил наезд на 11-летнего мальчика на велосипеде, который пересекал проезжую часть дороги по велосипедной дорожке, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист. Его доставили в медицинское учреждение с различными травмами.