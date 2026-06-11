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НовостиПроисшествия11 июня 2026 9:03

В Туле на улице Кутузова несовершеннолетний водитель питбайка сбил мальчика на велосипеде

Пострадавшего госпитализировали
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Кутузова несовершеннолетний водитель питбайка сбил мальчика на велосипеде.

В Туле на улице Кутузова несовершеннолетний водитель питбайка сбил мальчика на велосипеде.

Фото: материалы пресс-служб.

В Туле на улице Кутузова днем 10 июня произошло ДТП с несовершеннолетним пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального Упарвления ГИБДД.

- 14-летний мальчик, не имея права на управление транспортными средствами, управляя питбайком Racer TRX 125, совершил наезд на 11-летнего мальчика на велосипеде, который пересекал проезжую часть дороги по велосипедной дорожке, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист. Его доставили в медицинское учреждение с различными травмами.