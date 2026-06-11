Россельхознадзор аннулировал декларацию на 2500 тонн пшеницы в Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН.

В мае 2026 года специалисты регионального управления Россельхознадзора провели дистанционный мониторинг соблюдения обязательных требований к качеству и безопасности зерна. В ходе анализа данных Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации надзорное ведомство выявило нарушения со стороны индивидуального предпринимателя, главы крестьянского фермерского хозяйства Кочеткова В.И. из Ефремовского района. Бизнесмен ранее зарегистрировал декларацию соответствия на крупную партию пшеницы общим весом 2500 тонн.

Проверка показала, что протокол испытаний, ставший основанием для оформления разрешительного документа, составлен с серьезными недочетами. В нем полностью отсутствовали реквизиты товаросопроводительной документации, необходимые для точной идентификации конкретной партии продукции. Также в протоколе не было сведений об использовании пестицидов и агрохимикатов в процессе выращивания зерновых культур. Кроме того, испытательная лаборатория, выдавшая документ, не имела действующего уникального номера записи в реестре аккредитованных лиц. Невозможность подтвердить легитимность лаборатории поставила под сомнение достоверность всех проведенных исследований.

На основании собранных материалов управление Россельхознадзора приняло официальное решение о признании декларации соответствия на данную партию пшеницы недействительной. В отношении тульского фермера выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации.