В музее-усадьбе «Дворяниново» появились интерактивные арт-объекты в виде яблок. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В яблоневом саду музея-усадьбы Андрея Тимофеевича Болотова «Дворяниново» установили необычную инсталляцию. Теперь гости могут самостоятельно оживить знаменитое «яблоко Болотова». Для этого достаточно сделать фотографию с новыми арт-объектами на смартфон, а затем смонтировать кадры в видеоредакторе, превратив их в уникальную гифку. Чтобы процесс создания анимации был понятен каждому, рядом с инсталляцией разместили подробную инструкцию.

Участники занятий в Школе креативных индустрий осваивали навыки создания анимации в технике перекладки. Сюжеты короткометражек основаны на реальных фактах из жизни выдающегося ученого, агронома и изобретателя Андрея Болотова.

Завершающий этап проекта прошел непосредственно на территории болотовского музея. Для юных авторов организовали экскурсию по главной экспозиции, которая богата интерактивными элементами, а затем представили новые арт-объекты. Примечательно, что фигуры яблок были сгенерированы нейросетью, взявшей за основу настоящие детские рисунки.

Премьерный показ созданных мультфильмов о Болотове состоится 13 июня. Мероприятие пройдет в тульском креативном пространстве «Девятка». Для тех, кто не успеет посетить первый сеанс, повторная демонстрация работ запланирована на 27 июня.