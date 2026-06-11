В Туле на 30 суток закрыли частный детский сад Family. Фото: Алексей ФОКИН.

Судебные приставы Пролетарского района Тулы остановили работу частного детского сада из-за серьезных нарушений санитарного законодательства. Основанием для таких мер стали результаты проверки, которую ранее провели специалисты регионального Роспотребнадзора в дошкольном учреждении на 2-м проезде Металлургов, дом 5б.

Инспекторы установили, что заведение работает с грубыми нарушениями. На прилегающей территории нет оборудованной по стандартам игровой площадки для прогулок воспитанников. Также в саду полностью отсутствует организованная медицинская помощь, а деятельность ведется без обязательного санитарно-эпидемиологического заключения. Подобные условия создают реальную опасность для здоровья и жизни маленьких детей.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ. В качестве наказания было назначено административное приостановление деятельности заведения сроком на 30 суток.

На основании судебного акта приставы немедленно возбудили исполнительное производство. Инспектор выехал по указанному адресу, зафиксировал факт остановки работы в специальном акте и опечатал все помещения. Контроль за соблюдением запрета на работу будет вестись на протяжении всего месяца.