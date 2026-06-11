Житель Суворовского района предстанет перед судом за угон машины и ДТП с мотоциклистом. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Суворовского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд материалы уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным следствия, инцидент произошел утром 17 мая 2026 года. Обвиняемый, который на тот момент был лишен водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения, решил самовольно воспользоваться чужим имуществом. Он тайно взял ключи от автомобиля Chevrolet Aveo, который принадлежал дочери его сожительницы, и отправился на нем по улицам города Суворов.

Двигаясь по городу, нетрезвый угонщик не справился с управлением и на пересечении улиц Ленинского Юбилея и Школьная врезался в мотоцикл. В результате столкновения водитель двухколесного транспорта получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Сам угнанный автомобиль получил серьезные механические повреждения, требующие дорогостоящего восстановления.

Виновник аварии, осознав содеянное, попытался уйти от ответственности и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Теперь ему предстоит ответить за свои действия перед законом, а материалы дела уже поступили на рассмотрение в Суворовский межрайонный суд Тульской области.