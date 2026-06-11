В Туле на ночь перекроют проезд под Орловским путепроводом. Фото: Алексей ФОКИН.

В ночь с 13 на 14 июня в Туле будут введены серьезные ограничения для проезда транспорта.

С 22:00 13 июня до 6:00 14 июня проезд закроют под Орловским путепроводом по улице Рязанской. Причиной перекрытия станут работы по реконструкции данного инженерного сооружения. На этот период под путепроводом не смогут проехать никакие виды транспорта.

Для легкового транспорта и автобусов на время работ будут организованы специальные объездные маршруты. Грузовикам придется перемещаться по второстепенным улицам города. Сведения об ограничении движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта уже внесены в федеральную систему ФКУ «Росдормониторинг».

Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты поездок.