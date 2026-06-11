В Тульской области за прошедшие сутки ликвидировали пять пожаров. Фото: материалы пресс-служб.

За прошедшие сутки 10 июня на территории Тульской области не было допущено ни одной чрезвычайной ситуации. Однако не обошлось без трагедий на воде. В деревне Федяшево Ясногорского района на местном водоеме погиб 35-летний мужчина.

Пожарно-спасательным подразделениям региона пришлось пять раз выезжать на ликвидацию техногенных возгораний. В городе Советск Щекинского района на улице Энергетиков горел расселенный барак. Огнеборцы справились с пламенем на площади 200 квадратных метров. К работе привлекались 16 человек и пять единиц спецтехники. В поселке Дубовка Узловского района на улице Гастелло произошел пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома. Огонь уничтожил 8 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям 13 спасателей и четырех пожарных автомобилей удалось спасти восемь человек, среди которых двое детей. Еще троих человек эвакуировали.

В Туле на улице Демидовская загорелась квартира на восьмом этаже многоэтажки. 19 огнеборцев на шести единицах техники быстро ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров и спасли одного ребенка. В рабочем поселке Новогуровский на улице Железнодорожной пожарные тушили бывшее общежитие. Пламя охватило 40 квадратных метров, с которыми справились пять спасателей на двух автомобилях.

В деревне Рассошки Киреевского района огонь повредил 12 квадратных метров дачного дома. Девять человек и три единицы техники оперативно справились с возгоранием. Во всех перечисленных случаях обошлось без погибших и пострадавших. Кроме того, экипажи спасателей дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в городских округах Алексин и Тула.