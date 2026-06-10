Три года колонии получил житель Тульской области за трудоустройство 35 нелегалов Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области Донской городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя., обвиняемого в организации незаконного пребывания в России иностранных граждан, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

С августа по ноябрь 2025 года подсудимый вместе с двумя сообщниками и еще одним неизвестным предоставили незаконно находящимся в РФ иностранцам жилье, обеспечили их рабочими местами и выплачивали зарплату.

В отношении соучастников вынесены обвинительные приговоры, а дело неустановленного лица выделено в отдельное производство. Сам фигурант дела признал свою вину. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.