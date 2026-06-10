11 июня часть туляков останется без света Фото: Алексей ФОКИН.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ 11 июня отключение электроэнергии ожидается по следующим адресам:

- ул. Комсомольская, 1; ул. Дрейера, 16 (с 9:00 до 17:30);

- п. Октябрьский, 127-172, 150-а, 159-а, 163-а, 168-а, 168-б, 172-а; пос. Староовсянниково (с 9:00 до 16:00);

- п. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Прогресс, 4-36 (чётн.), 1-35 (нечётн.), 2-а (с 9:00 до 17:00);

- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30; ул. Жуковского, 6-11; ул. Белинского, 2-14 (чётн.); ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 13, 13-а; ул. Никитина, 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б; ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.) (с 9:00 до 17:00);

- п. 2-й Западный: пер. Бархатный, 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-б, 6-в, 20, 20-а (с 9:00 до 17:00);

- п. Трудовой, 32-62 (чётн.), 31-71 (нечётн.); п. Восточный, 3-а, 70-91, 1-а, 2-а; д. Тихвинка, 64, 65; п. Н-Скуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а (с 9:00 до 17:00).