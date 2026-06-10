Тульские пожарные спасли двенадцатилетнего ребенка из горящей квартиры. Фото: Алексей ФОКИН.

10 июня в Туле произошел пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на 8 этаже многоэтажки, находящейся на улице Демидовская. Расчеты пожарно-спасательных подразделений прибыли на место вызова всего через несколько минут после поступления сигнала.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать трагедии. Спасатели использовали автолестницу и специальное спасательное устройство, чтобы эвакуировать из опасной зоны 12-летнего ребенка.

Непосредственно ликвидация пламени заняла минимум времени. Возгорание было полностью потушено на площади 6 квадратных метров. К тушению пожара от МЧС России привлекались 19 человек личного состава, 5 единиц специальной техники и автолестница для проведения работ на высоте.

В настоящее время дознаватели спасательного ведомства работают на месте происшествия. Специалистам предстоит выяснить точную причину возникновения возгорания.