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НовостиПроисшествия10 июня 2026 14:22

Тульские пожарные спасли двенадцатилетнего ребенка из горящей квартиры

Возгорание произошло на восьмом этаже многоэтажного дома на улице Демидовская
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские пожарные спасли двенадцатилетнего ребенка из горящей квартиры.

Тульские пожарные спасли двенадцатилетнего ребенка из горящей квартиры.

Фото: Алексей ФОКИН.

10 июня в Туле произошел пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на 8 этаже многоэтажки, находящейся на улице Демидовская. Расчеты пожарно-спасательных подразделений прибыли на место вызова всего через несколько минут после поступления сигнала.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать трагедии. Спасатели использовали автолестницу и специальное спасательное устройство, чтобы эвакуировать из опасной зоны 12-летнего ребенка.

Непосредственно ликвидация пламени заняла минимум времени. Возгорание было полностью потушено на площади 6 квадратных метров. К тушению пожара от МЧС России привлекались 19 человек личного состава, 5 единиц специальной техники и автолестница для проведения работ на высоте.

В настоящее время дознаватели спасательного ведомства работают на месте происшествия. Специалистам предстоит выяснить точную причину возникновения возгорания.