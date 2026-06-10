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НовостиОбщество10 июня 2026 14:03

12 июня в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя

Связано это с проведением массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России.
Михаил КОРЕНЮГИН
12 июня в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя.

12 июня в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя.

Фото: Алексей ФОКИН.

12 июня в 12:00 на площади Ленина, Казанской набережной и в Тульском кремле состоятся мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В соответствии с законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, в центре Тулы будет ограничена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) 12 июня с 12:00 до 22:00.