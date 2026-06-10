Туляк ложно обвинил подругу в грабеже и заработал крупный штраф Фото: Алексей ФОКИН.

Советский районный суд Тулы вынес приговор мужчине, обвиняемому в заведомо ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ). В апреле он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве: якобы неизвестные оформили на его имя кредитную карту Сбербанка и пользовались ею. При написании заявления он был предупрежден об уголовной ответственности за ложный донос, но настаивал на своей версии.

Проверка показала, что информация не соответствует действительности. В суде мужчина признал вину, раскаялся и пояснил, что таким образом пытался избежать погашения собственного кредитного долга. Суд приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.