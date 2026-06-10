Суд на 90 суток приостановил работу кафе на улице Оборонной в Туле: мухи и мясо неизвестного происхождения Фото: Алексей ФОКИН.

Центральный районный суд Тулы приостановил деятельность организации общественного питания ИП Абдураимовой М.З. на улице Оборонной на 90 суток.

При проверке Роспотребнадзор выявил грубые нарушения: отсутствие санитарного узла, раковин для мытья рук и условий для работы с продовольственным сырьем, наличие мух в производственных помещениях, отсутствие маркировки на сырье и полуфабрикатах (мясо неизвестного происхождения, фарш, животный жир, тесто - все подлежит списанию). Также не предоставлены медицинские книжки и гигиенический журнал сотрудников.

Постановление подлежит немедленному исполнению, но не вступило в законную силу. Предпринимательнице грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.