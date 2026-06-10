Тулу украсили государственным триколором ко Дню России. Фото: Алексей ФОКИН.

Областная столица активно готовится к масштабным торжествам, посвященным государственному празднику 12 июня. В преддверии этой даты центральные магистрали и общественные пространства Тулы преобразились благодаря появлению нарядных композиций в цветах национального флага.

Яркие элементы праздничного оформления уже разместили на ключевых городских локациях. Флаговые инсталляции встретят жителей и гостей региона на площадях Ленина, Победы, Крестовоздвиженской и имени 50-й Армии. Кроме того, тематический декор появился на пересечении улицы Советской с Красноармейским проспектом, а также на доме номер 84 по проспекту Ленина.

Не обошлось без украшений и у знаковых культурных и образовательных учреждений. Композиции в цветах государственного флага можно увидеть в непосредственной близости от Тульского государственного цирка, театра драмы, здания главпочтамта, Городского концертного зала и педагогического университета имени Л.Н. Толстого.

Праздничный облик столицы дополнили инсталляции у Музея оружия и торгового центра «Утюг». Также триколоры появились у мемориалов В.Ф. Рудневу и легендарной «Катюше», а на территории воинского захоронения на Новомосковском шоссе.