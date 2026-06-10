В центре Тулы с 11 по 15 июня введут ограничения движения из-за фестиваля «Автострада – 2026» Фото: Алексей ФОКИН.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города информирует о временных ограничениях в центре в связи с проведением фестиваля «Автострада – 2026».

Так, с 00:00 11 июня до 09:00 15 июня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на улице Менделеевской, площади Ленина и прилегающей парковке (от Советской до Менделеевской). С 00:00 до 23:00 12 июня запретят остановку и стоянку на Крестовоздвиженской площади, улицах Фридриха Энгельса (от Советской до площади), Союзной, Благовещенской, Революции, Тургеневской, Никитской, а также в Денисовском, Черниковском, Садовом и Благовещенском переулках.

В это же время (с 06:00 до 23:00 12 июня) ограничат движение всех видов транспорта и СИМ на этих участках.

Водителей и гостей города просят учитывать информацию при планировании поездок.