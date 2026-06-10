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НовостиОбщество10 июня 2026 12:13

18-летняя тулячка отдала мошенникам 300 тысяч ради «спасения» денег

Аферисты несколько дней обрабатывали ее по телефону
Игорь КОПЫТОВ
18-летняя тулячка отдала мошенникам 300 тысяч ради «спасения» денег

18-летняя тулячка отдала мошенникам 300 тысяч ради «спасения» денег

Фото: Алексей ФОКИН.

За истекшие сутки жертвами дистанционных мошенников стали три жителя региона в возрасте от 18 до 63 лет. Общая сумма ущерба превысила 430 тысяч рублей.

Больше всех потеряла 18-летняя жительница Пролетарского округа Тулы. Несколько дней неизвестные обрабатывали ее по телефону и в мессенджерах, представляясь сотрудниками банка. Под предлогом предотвращения хищения денег со счетов они убедили девушку перевести 300 тысяч рублей на «безопасные» счета. После перевода аферисты перестали выходить на связь.