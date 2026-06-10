Туляк показал на пляже татуировки с запрещенной символикой и заплатил штраф Фото: Алексей ФОКИН.

Советский районный суд Тулы привлек к ответственности мужчину по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за публичное демонстрирование запрещенной символики. Днем 8 июня тот находился на пляже Центрального парка имени Белоусова и демонстрировал татуировки на коленях с символикой движения, признанного экстремистским решением Верховного Суда РФ от 17 августа 2020 года.

В суде туляк признал вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 1 тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу.