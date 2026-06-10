Организатор подпольного казино получил штраф 1 млн рублей в Узловой Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес приговор девяти участникам организованной группы, обвиняемым в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны с использованием интернета и средств связи (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). С января 2023 по июль 2025 года в Узловой под руководством организатора группы действовало подпольное игорное заведение. Доход превысил 5,5 млн рублей (крупный размер).

Организатор приговорен к штрафу 1 млн рублей (снижен с 1,3 млн). Его один подельник также оштрафован на 1,3 млн рублей, второй получил 2 года условно со штрафом 500 тысяч рублей. Остальные шесть подсудимых - штрафы по 1,1 млн рублей. С осужденных солидарно взыскано 5,5 млн рублей преступного дохода в доход государства. Меры пресечения изменены на подписку о невыезде. Приговор не вступил в законную силу.