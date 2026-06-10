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НовостиПроисшествия10 июня 2026 10:01

Организатор незаконного пребывания 35 иностранцев осужден в Донском Тульской области

Он получил реальный тюремный срок
Игорь КОПЫТОВ
Организатор незаконного пребывания 35 иностранцев осужден в Донском Тульской области

Организатор незаконного пребывания 35 иностранцев осужден в Донском Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес приговор жителю Донского, обвиняемому в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). С августа по ноябрь 2025 года он вместе с соучастниками предоставил 35 нелегальным мигрантам жилье, работу и платил зарплату, создав условия для их незаконного пребывания.

В суде мужчина признал вину. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима (ниже низшего предела). Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения. Приговор не вступил в законную силу.