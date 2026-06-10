Повторно сел пьяным за руль и лишился автомобиля житель Веневского района Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суд в Веневе вынес приговор местному жителю, обвиняемому в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). В мае 2024 года его уже лишали прав на 1,5 года за пьяное вождение, но он не сдал удостоверение, заявив об утере, и продолжал пользоваться им. Вечером 12 апреля этого года за рулем ВАЗ 21103 он съехал в кювет на трассе Кукуй – Грицовский. Прибывшие сотрудники ГИБДД зафиксировали у него запах алкоголя, неустойчивость позы и нарушение речи, освидетельствование подтвердило опьянение.

Суд приговорил его к штрафу 210 тысяч рублей и лишению прав на 2,5 года. Автомобиль конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.