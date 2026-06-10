9,5 лет колонии за ревность: житель Ефремова Тульской области до смерти избил сожительницу

9,5 лет колонии за ревность: житель Ефремова Тульской области избил сожительницу: она умерла в больнице Фото: Алексей ФОКИН.

Суд в Ефремове вынес приговор местному жителю, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В конце декабря прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою сожительницу, отсутствовавшую дома месяц. В квартире он нанес ей не менее 7 ударов кулаком по лицу и голове. Женщину госпитализировали, но 28 декабря она скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей носа.

В суде подсудимый признал вину частично. Суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу потерпевшего взыскано 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.