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НовостиПроисшествия10 июня 2026 9:17

9,5 лет колонии за ревность: житель Ефремова Тульской области до смерти избил сожительницу

Также он выплатит 500 тысяч рублей компенсации морального вреда
Игорь КОПЫТОВ
9,5 лет колонии за ревность: житель Ефремова Тульской области избил сожительницу: она умерла в больнице

9,5 лет колонии за ревность: житель Ефремова Тульской области избил сожительницу: она умерла в больнице

Фото: Алексей ФОКИН.

Суд в Ефремове вынес приговор местному жителю, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В конце декабря прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою сожительницу, отсутствовавшую дома месяц. В квартире он нанес ей не менее 7 ударов кулаком по лицу и голове. Женщину госпитализировали, но 28 декабря она скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома костей носа.

В суде подсудимый признал вину частично. Суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу потерпевшего взыскано 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.