Пьяный мужчина убил 76-летнего жителя Щекино после незаконного проникновения в его дом. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области вынесен обвинительный приговор 35-летнему жителю Щекинского района. Мужчина признан виновным в незаконном проникновении в чужое жилище с применением насилия, а также в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности привели к смерти человека.

Трагедия произошла в ночь на 28 декабря 2025 года на улице Комсомольская в городе Щекино. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник решил попасть в чужой дом против воли хозяина. Он грубо толкнул 76-летнего мужчину, а когда тот упал, беспрепятственно прошел внутрь помещения.

Потерпевший потребовал, чтобы незваный гость немедленно покинул его территорию. В ответ агрессивный гость нанес хозяину два удара кулаками по голове и корпусу, повалив его на пол. После этого нападавший схватил деревянную швабру и начал методично избивать пожилого человека. Всего он нанес жертве не менее 17 ударов руками, ногами и подручным предметом по голове, шее, туловищу и конечностям.

От полученных множественных травм 76-летний владелец дома скончался на месте еще до прибытия бригады скорой помощи. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил убийце наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд оштрафовал осужденного на 100 тысяч рублей.

Также были удовлетворены материальные требования родственников погибшего. Суд обязал преступника выплатить им 800 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.