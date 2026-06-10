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НовостиПроисшествия10 июня 2026 8:34

В Туле на улице Максима Горького автомобиль Lada сбил пожилую женщину

Пенсионерку госпитализировали
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Максима Горького автомобиль Lada сбил пожилую женщину.

В Туле на улице Максима Горького автомобиль Lada сбил пожилую женщину.

Фото: материалы пресс-служб.

В Туле на улице Максима Горького вечером 9 июня произошло ДТП. Там примерно в 19:45 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 44-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Ее доставили в медицинское учреждение с различными травмами.