В Туле на улице Максима Горького автомобиль Lada сбил пожилую женщину. Фото: материалы пресс-служб.

В Туле на улице Максима Горького вечером 9 июня произошло ДТП. Там примерно в 19:45 легковушка сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 44-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Ее доставили в медицинское учреждение с различными травмами.