Предприниматель из Донского устранил нарушения ветеринарных правил. Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты Россельхознадзора провели профилактическую проверку на предприятии индивидуального предпринимателя Митряева, расположенном в городе Донской.

В марте инспекторы зафиксировали ряд нарушений санитарных правил при работе с животными и выдали бизнесмену предписание привести производственные процессы в соответствие с законом. В частности, предпринимателю необходимо было обеспечить наличие исправного оборудования для стерилизации ножей и запастись моющими средствами в цехе для убоя скота. Кроме того, требовалось тщательно очистить и продезинфицировать подъемный механизм для туш, чтобы исключить загрязнение продукции.

В мае контролеры вернулись на объект для оценки проделанной работы. Проверка показала, что владелец предприятия в полном объеме выполнил все требования надзорного органа и устранил ранее выявленные недочеты.