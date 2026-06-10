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НовостиОбщество10 июня 2026 8:12

Предприниматель из Донского устранил нарушения ветеринарных правил

Бизнесмен оборудовал помещение для убоя скота по всем санитарным нормам
Михаил КОРЕНЮГИН
Предприниматель из Донского устранил нарушения ветеринарных правил.

Предприниматель из Донского устранил нарушения ветеринарных правил.

Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты Россельхознадзора провели профилактическую проверку на предприятии индивидуального предпринимателя Митряева, расположенном в городе Донской.

В марте инспекторы зафиксировали ряд нарушений санитарных правил при работе с животными и выдали бизнесмену предписание привести производственные процессы в соответствие с законом. В частности, предпринимателю необходимо было обеспечить наличие исправного оборудования для стерилизации ножей и запастись моющими средствами в цехе для убоя скота. Кроме того, требовалось тщательно очистить и продезинфицировать подъемный механизм для туш, чтобы исключить загрязнение продукции.

В мае контролеры вернулись на объект для оценки проделанной работы. Проверка показала, что владелец предприятия в полном объеме выполнил все требования надзорного органа и устранил ранее выявленные недочеты.