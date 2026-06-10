Состав тульского «Арсенала» пополнился защитником Кириллом Гоцуком. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский «Арсенал» официально объявил о переходе в свои ряды опытного защитника Кирилла Гоцука.

Свой профессиональный путь новый игрок тульской команды начинал в Ельце. Далее его карьера была связана с множеством известных российских и зарубежных клубов. В разные годы он защищал цвета липецкого «Металлурга», ярославского «Шинника», самарских «Крыльев Советов», московского «Торпедо» и турецкого «Серика».

Особых успехов на клубном уровне Гоцук добился в составе курского «Авангарда» и нижегородского «Пари НН». В сезоне 2020/21 он помог команде из Нижнего Новгорода выйти из первой лиги в Российскую премьер-лигу. Выступая за курский клуб, защитник внес вклад в высшее достижение в истории местного футбола, дойдя вместе с командой до финала национального Кубка.