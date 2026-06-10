В Туле произошла коммунальная авария на магистральном водоводе. Фото: Алексей ФОКИН.

По данным АО «Тулагорводоканал», в южных микрорайонах Тулы, расположенных выше улицы Гоголевской, зафиксировано падение давления в системе холодного водоснабжения. Причиной коммунального сбоя стала авария на магистральной трубе диаметром 1200 мм, идущей от Окского водозабора. Инцидент произошел вблизи деревни Берники.

Сейчас аварийные бригады предприятия ведут восстановительные работы на поврежденном участке. Водоканал предупреждает горожан, что после завершения ремонта и повторного запуска сети возможно кратковременное ухудшение качества подаваемой воды.

Чтобы минимизировать неудобства для населения, в городе организован подвоз воды по специальному графику. С 07:30 цистерны и пункты выдачи работают на улице Академика Павлова, 2 (территория рынка «Салют») и на проспекте Ленина, 126. С 09:00 воду начнут подвозить к скверу Льва Толстого (проспект Ленина, 74) и на конечную остановку автобусов «РТИ» (улица Ползунова, 2-а). Кроме того, с 09:30 жители смогут бесплатно набирать воду в киосках «Ключ здоровья», точные адреса которых будут опубликованы дополнительно.

Ситуация с ликвидацией аварии и обеспечением горожан водой находится на контроле администрации Тулы.