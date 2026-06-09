10 июня часть туляков останется без света Фото: Алексей ФОКИН.

В среду, 10 июня, в нескольких районах Тулы пройдут плановые отключения электроэнергии. Связано это с проведением ремонтно-восстановительных работ на участках электросетей.

В этот день подачу электричества временно приостановят по следующим адресам:

- ул. Сакко и Ванцетти, 1, 14; ул. Дрейера, 14, 17; ул. Герцена, 3, 4, 6, 7, 8, 12; пер. Оружейный, 8, 32, 34, 34-а, 28, 30; ул. Комсомольская, 1 (с 9:30 до 17:30);

- п. Октябрьский, 108-119, 180-183, 60, 101-а, 102, 103-а, 104-а, 105-а, 106-а, 107-а, 122, 122-б, 123, 124, 125, 138-б, 154-а, 154-б, 173, 173-а, 174, 175, 176, 176-а, 176-б, 178-а, 179-а, 179-б, 181-б, 182-б, 183-б, 184, 184-а, 190, 190-а, 192; п. Октябрьский: ул. Пугачева, 1-а; п. Старо-Овсянниково, 2-52 (чётн.), 3-7 (нечётн), 1-а, 2-а, 3а, 3-б, 3-в, 5-а, 5-б, 18-б, 52-а (с 9:00 до 16:00);

- ул. Громова, 15-39 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 21-а, 22-б, 23-а, 24-а, 24-б, 24-в, 29-а, 31-а; ул. Переходная, 5, 6 (с 9:00 до 17:00);

- ул. Косогорская, 20-46 (чётн.), 53-69 (нечётн.), 30-а, 53-а, 57-а, 57-б, 67-а; ул. Колхозная, 71 (с 9:00 до 17:00);

- Венёвское шоссе, 23, 31, 31-а, 41-а, КНС с/х Ново-Медвенский (с 9:00 до 17:00).