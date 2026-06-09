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НовостиОбщество9 июня 2026 14:34

Штрафы заплатят двое водителей в Туле за опасные маневры

Они понесут ответственность за обгон на пешеходном переходе и выезд на встречку
Алексей ФОКИН
Штрафы заплатят двое водителей в Туле за опасные маневры

Штрафы заплатят двое водителей в Туле за опасные маневры

Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле провели административные расследования после публикаций в сети, указывающих на нарушения ПДД.

Выяснилось, что 28 апреля в селе Фалдино на трассе «Скуратово — Фалдино — Кишкино» водитель автомобиля Škoda Octavia совершил обгон на нерегулируемом пешеходном переходе.

Второй случай произошел 8 мая около дома 100 по улице Волнянского. Там водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения, пересек сплошную линию разметки.

В отношении обоих нарушителей составлены протоколы по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Суд назначил каждому наказание в виде административного штрафа в размере 7500 рублей.