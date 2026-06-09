В июле в Ясной Поляне пройдет X юбилейный театральный фестиваль «Толстой» Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская область готовится вновь стать домашней площадкой для театрального фестиваля «Толстой». В 2026 году программа фестиваля особенно насыщенная. Впервые в усадьбе покажут балет «Анна Каренина» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в постановке Максима Севагина. Также зрители увидят спектакль Театра Наций «Обыкновенная смерть» с Евгением Мироновым в главной роли.

Специальные проекты фестиваля посвящены малоизвестным страницам жизни писателя: спектакль о его пристрастии к висту, интерактивное «Гулянье» с народными песнями, постановка на исторической пасеке, аудиоспектакль-променад по мотивам тайного дневника.

В программе также кинопоказы, лекции, творческие встречи, концерт пианистки Настасьи Хрущевой и большая семейная программа — от спектаклей для малышей до мастер-классов.

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