Три человека пострадали в аварии между автомобилями Mazda и Jac в Узловой Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

Авария произошла вечером 8 июня у дома 44 по улице Генерала Васильева.

По данным тульской Госавтоинспекции, 41-летний мужчина, не имея водительских прав, управлял автомобилем Mazda 6. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Jac, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

Травмы получили оба водителя, а также 47-летняя женщина — пассажир автомобиля Jac. Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.