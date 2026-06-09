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НовостиПроисшествия9 июня 2026 13:07

Три человека пострадали в аварии между автомобилями Mazda и Jac в Узловой Тульской области

Всех троих госпитализировали
Анна КОНЕВА
Три человека пострадали в аварии между автомобилями Mazda и Jac в Узловой Тульской области

Три человека пострадали в аварии между автомобилями Mazda и Jac в Узловой Тульской области

Фото: материалы пресс-служб.

Авария произошла вечером 8 июня у дома 44 по улице Генерала Васильева.

По данным тульской Госавтоинспекции, 41-летний мужчина, не имея водительских прав, управлял автомобилем Mazda 6. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Jac, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

Травмы получили оба водителя, а также 47-летняя женщина — пассажир автомобиля Jac. Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.