В Узловском районе владелец личного хозяйства не промаркировал больше сотни голов скота Фото: Михаил КОРЕНЮГИН. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело выездное обследование в личном подсобном хозяйстве в Узловском районе.

В одном животноводческом помещении содержится крупный рогатый скот — 28 голов, из которых десять не идентифицированы с помощью бирок, а также мелкий рогатый скот — 350 голов, из которых 114 также не имеют маркировки.

При анализе данных в компоненте «Хорриот» выяснилось, что по документам поголовье КРС составляет 130 голов, а МРС — 901 голова, что не соответствует фактическому наличию животных.

В ходе осмотра установлено отсутствие дезинфекционных ковриков и ограждения для защиты от проникновения диких животных. Кроме того, не проводится идентификация скота в соответствии с законодательством.

Владельцу хозяйства выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.